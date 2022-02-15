В Москве появилась новая услуга поддержки выпускников домов-интернатов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Услуга по постинтернатному сопровождению появилась в Москве, помощь в адаптации будут оказывать в течение первых трех лет после завершения пребывания в учреждении. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Мы стремимся к преемственности оказания социальной помощи. Новая комплексная услуга постинтернатного сопровождения разработана для жителей социальных домов, сделавших важный шаг к самостоятельному проживанию. Поддержка необходима им на всех этапах подготовки к социализации. В текущем году мы планируем оказать услуги по сопровождению более 120 москвичам. В дальнейшем новые выпускники также смогут воспользоваться такой поддержкой", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

Осенью минувшего года в департаменте труда и социальной защиты населения прошла встреча с выпускниками психоневрологических интернатов и социальных домов. Они озвучили проблемы, при решении которых им чаще всего нужна помощь. Самые частые вопросы связаны с оформлением документов, обращениями в инстанции, поликлиники и больницы, с бытовыми вопросами и потребностью в психологической поддержке. Эти запросы легли в основу методики оказания услуг.

Постинтернатное обслуживание проводится индивидуально, также предусмотрены разные форматы общения кураторов и подопечных - от телефонных консультаций до выезда на дом. Услугу по сопровождению выпускники социальных учреждений смогут получить бесплатно. Они заключают с интернатом договор с возможностью его продления до трех лет. По мнению методологов, этого срока достаточно для закрепления навыков самостоятельной жизни.

"В Москве работает 19 психоневрологических интернатов и социальных домов. Для пожилых людей, нуждающихся в сторонних поддержке и уходе, в городе функционирует 10 геронтологических центров. В каждом учреждении есть медицинский блок, психологическая и социальная служба. С теми, кто живет там, проводится работа по повышению коммуникативного потенциала, социализации и абилитации", - напоминается в материале.

Совместно с центрами госуслуг "Мои документы" реализуется проект трудоустройства молодых людей, живущих в московских психоневрологических интернатах.