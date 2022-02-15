Синоптики сообщили, что снегопады в Приморье продолжатся до 17 февраля

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Снегопады в Приморском крае, которые уже вызвали напряженную транспортную ситуацию, продолжатся до четверга, сообщает во вторник пресс-служба Примгидромета.

По погодным условиям в регионе отменены внутрикраевые авиарейсы и часть междугородних автобусных рейсов.

"Сегодня днем и в предстоящие сутки Приморский край останется под воздействием фронтальных разделов. Временами снег, на юго-востоке, в восточных и местами в центральных районах региона сильный. В отдельных районах усилится ветер, поднимется метель. Улучшение ситуации ожидается в четверг, 17 февраля. Снег прекратится, но сохранится очень сильный ветер", - сообщает пресс-служба.

Власти Владивостока рекомендовали руководителям предприятий сократить рабочий день до 12:00 (05:00 мск), чтобы отпустить работников пораньше и не создавать сложностей для снегоуборочной техники. Также школы города работают в режиме свободного посещения, отсутствие на уроках не считается прогулом. В среду школы перейдут на дистанционное обучение.

На дорогах края убирает снег 291 единица техники предприятия "Примавтодор". Во Владивостоке временно запрещено передвижение большегрузных машин.