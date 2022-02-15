Более 160 молодых профессионалов КБР примут участие в WorldSkills Russia в 2022 году

НАЛЬЧИК, 15 февраля. /ТАСС/. Более 160 молодых профессионалов Кабардино-Балкарии (КБР) станут участниками регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2022 году. В смотр впервые включены компетенции по преподаванию в младших классах, дошкольному воспитанию и выставочная компетенция - "Инженерия лесопользования и лесовосстановления", сообщили в региональном министерстве просвещения, науки и по делам молодежи.

"Соревновательные мероприятия регионального чемпионата "Молодые профессионалы" в Кабардино-Балкарии состоятся в трех возрастных категориях по 26 наиболее востребованным и актуальным компетенциям (профессиям) в нашем регионе. В 2022 году в программу чемпионата включены три новых компетенции: "Преподавание в младших классах - навыки мудрых", "Дошкольное воспитание - навыки мудрых", и выставочная компетенция "Инженерия лесопользования и лесовосстановления". В чемпионате в этом году примет участие 161 конкурсант", - говорится в сообщении.

Чемпионат проводится на 12 рабочих площадках, расположенных на базе восьми образовательных организаций республики и оснащенных всем необходимым оборудованием. Оценивать профессиональные навыки будут 210 экспертов, а помогать в проведении профессионального смотра 125 волонтеров. "Деловая программа состоится в онлайн режиме, пройдут круглые столы, мастер-классы, выставки профмастерства по компетенциям с участием министерств и ведомств, предприятий, фирм и компаний, заинтересованных в подготовке квалифицированных рабочих кадров", - добавили в министерстве.

Как сообщили в пресс-службе Кабардино-Балкарского госуниверситета, в вузе 15 февраля начнется практическая часть чемпионата по компетенциям стоматология ортопедическая, преподавание в начальных классах, дошкольное воспитание, Веб-технологии. Итоги регионального этапа подведут 17 февраля, победители смотра отправятся на отборочные соревнования для участия в финале X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Саранске.

Чемпионаты WorldSkills Russia проходят в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в нацпроект "Образование". WorldSkills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.