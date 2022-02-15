В Петербурге количество свободных мест в детских ковид-стационарах выросло до 43%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Количество свободных коек для детей с новой коронавирусной инфекцией в больницах Петербурга увеличилось до 43%. Об этом сообщила во вторник пресс-служба комитета по здравоохранению города.

10 февраля пресс-служба сообщала о том, что количество свободных мест составляет 35%.

"Количество детей, выздоравливающих от коронавирусной инфекции, в последние дни вдвое превышает количество детей, заболевающих COVID-19. На стационарном лечении находятся 379 детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Свободны уже 43% детских инфекционных коек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, среди детей школьного возраста количество выздоравливающих в три раза превышает число заболевших. В Детской городской больнице №5 им. Филатова обратно перепрофилированы 249 инфекционных коек в связи со снижением числа госпитализаций. Всего в городе сейчас развернуто 769 коек для детей с СOVID-19 и пневмониями.