{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Страница гостелеканала ДНР не доступна на YouTube

Видеохостинг ранее заблокировал аккаунты нескольких СМИ и ведомств Донецкой и Луганской народных республик

ДОНЕЦК, 15 февраля. /ТАСС/. Аккаунт государственного телеканала Донецкой народной республики (ДНР) не доступен на видеохостинге YouTube.

На эту тему
Информационная борьба без правил. YouTube заблокировал каналы ДНР и ЛНР
Информационная борьба без правил.

При попытке входа на страницу Первого Республиканского Телеканала выдается сообщение: "Эта страница недоступна. Может, поискать что-нибудь другое?".

Ранее YouTube заблокировал аккаунты нескольких СМИ и ведомств Донецкой и Луганской народных республик. В ночь на 4 февраля без объяснения причин был удален канал новостного агентства ЛНР Луганскинформцентр. Также были заблокированы учетные записи Государственной телерадиокомпании ЛНР и пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, каналы министерства информации и управления Народной милиции ДНР.

8 и 9 февраля мощной кибератаке подвергся сайт ЛИЦ. Его главный редактор Сергей Мешковой заявил, что эти события являются "звеньями одной цепи в информационной диверсии против средств массовой информации, которые доносят альтернативную Западу точку зрения о событиях на Донбассе".

Теги
Украина
В Москве началось клиническое исследование еще одной назальной вакцины от ковида
Вакцину разработала компания "Генериум", ранее в столице стартовало исследование препарата от центра им. Гамалеи
В Москве началось клиническое исследование еще одной назальной вакцины от ковида
Читать полностью