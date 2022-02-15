Страница гостелеканала ДНР не доступна на YouTube

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Ранее YouTube заблокировал аккаунты нескольких СМИ и ведомств Донецкой и Луганской народных республик. В ночь на 4 февраля без объяснения причин был удален канал новостного агентства ЛНР Луганскинформцентр. Также были заблокированы учетные записи Государственной телерадиокомпании ЛНР и пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, каналы министерства информации и управления Народной милиции ДНР.

8 и 9 февраля мощной кибератаке подвергся сайт ЛИЦ. Его главный редактор Сергей Мешковой заявил, что эти события являются "звеньями одной цепи в информационной диверсии против средств массовой информации, которые доносят альтернативную Западу точку зрения о событиях на Донбассе".