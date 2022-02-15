{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Красноярске взыскал 47 млн рублей с госучреждения в пользу проектировщика метро

"КрасноярскТИСИЗ" ранее обратился в суд региона с требованием взыскать более 230 млн рублей с заказчика работ

КРАСНОЯРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Красноярского треста инженерно-строительных изысканий ("КрасноярскТИСИЗ") к региональному госучреждению "Красноярское транспортное управление". С госучреждения будет взыскано 47 млн рублей, говорится в решении суда.

Ранее "КрасноярскТИСИЗ", занимавшийся по госконтракту корректировкой схемы строительства метро в Красноярске, обратился в суд региона с требованием взыскать более 230 млн рублей с краевого госучреждения, которое было заказчиком работ и не выплатило всю сумму за корректировку схемы.

"Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с краевого государственного казенного учреждения "Краевое транспортное управление" <…> в пользу акционерного общества "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" <…> 47 750 164,79 (рублей)", - говорится в материалах суда.

Как пояснил ТАСС председатель совета директоров треста Олег Митволь, 203 млн рублей заказчик работ выплатил компании уже после обращения в суд. Он отметил, что часть из взысканной сумы составляют пени. По данным суда, пени за просрочку оплаты составили 33 млн рублей. Митволь сообщил также, что "КрасноярскТИСИЗ" намерен направить письмо в правительство края с просьбой взыскать эти средства с экс-руководителя "Краевого транспортного управления" Константина Мандрова, по чьей вине, как считают проектировщики, и возникли задержки с выплатой. Также "КрасноярскТИСИЗ" готовит обращение в прокуратуру с просьбой организовать проверку в отношении бывшего чиновника.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология").

Теги
РоссияКрасноярский край
Почти 800 млн рублей выделят на ремонт муниципальных дорог в Амурской области
Средства распределят между 40 муниципалитетами
Читать полностью