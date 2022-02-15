Суд в Красноярске взыскал 47 млн рублей с госучреждения в пользу проектировщика метро

КРАСНОЯРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Красноярского треста инженерно-строительных изысканий ("КрасноярскТИСИЗ") к региональному госучреждению "Красноярское транспортное управление". С госучреждения будет взыскано 47 млн рублей, говорится в решении суда.

Ранее "КрасноярскТИСИЗ", занимавшийся по госконтракту корректировкой схемы строительства метро в Красноярске, обратился в суд региона с требованием взыскать более 230 млн рублей с краевого госучреждения, которое было заказчиком работ и не выплатило всю сумму за корректировку схемы.

"Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с краевого государственного казенного учреждения "Краевое транспортное управление" <…> в пользу акционерного общества "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" <…> 47 750 164,79 (рублей)", - говорится в материалах суда.

Как пояснил ТАСС председатель совета директоров треста Олег Митволь, 203 млн рублей заказчик работ выплатил компании уже после обращения в суд. Он отметил, что часть из взысканной сумы составляют пени. По данным суда, пени за просрочку оплаты составили 33 млн рублей. Митволь сообщил также, что "КрасноярскТИСИЗ" намерен направить письмо в правительство края с просьбой взыскать эти средства с экс-руководителя "Краевого транспортного управления" Константина Мандрова, по чьей вине, как считают проектировщики, и возникли задержки с выплатой. Также "КрасноярскТИСИЗ" готовит обращение в прокуратуру с просьбой организовать проверку в отношении бывшего чиновника.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология").