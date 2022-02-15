Несколько дорог закрыли, задержали авиварейсы и отменили уроки из-за непогоды в Заполярье

МУРМАНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Несколько дорог, в том числе и более 100 км федеральной трассы "Кола", закрыты в Мурманской области из-за метели и сильного ветра. Четыре авиарейса из Москвы и Санкт-Петербурга ушли на запасные аэродромы и задерживаются более чем на 12 часов, в регионе объявлено штормовое предупреждение.

"15 февраля на севере Мурманской области, в Мурманске и в Кольском заливе ожидается усиление западного, северо-западного ветра в порывах 25-26 м/с, снег, сильная метель. Сохранится до 12 часов", - сообщается на сайте Мурманского гидрометцентра.

По информации Мурманскавтодора, закрыто более 100 км федеральной дороги Р-21 "Кола". "С 1408 по 1510-й по погодным условиям - сильный ветер, метель, нулевая видимость", - говорится в сообщении. Закрыты также автоподъезды к селу Ура-Губа, Видяево, Килпъявр.

В Печенгском муниципальном округе в нескольких школах из-за метели отменили уроки. "Отмена занятий в школе № 23 в Лиинахамари (1-11-е классы), дистанционное обучение в школах № 9, 19, 22 (1-5-е классы) в связи с усилением ветра", - сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе округа.

Метель на севере Мурманской области началась вечером в понедельник, 14 февраля, и вынудила экипажи нескольких рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга уйти на запасные аэродромы, хотя как уточнили ТАСС в пресс-службе авиаузла, аэропорт функционировал в обычном режиме. "Аэропорт не закрывали, сцепление с взлетно-посадочной полосой было в пределах нормы, мы были готовы принимать воздушные суда, однако дул очень сильный боковой ветер, который мешал приземлению", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы аэропорта, все задержавшиеся рейсы прибудут в Мурманск ориентировочно около 10-11 утра вторника, после чего планируются обратные вылеты в Москву и Санкт-Петербург.