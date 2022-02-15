Надзорный орган ЕС призвал к запрету шпионской программы Pegasus

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите данных ЕС (European Data Protection Supervisor, EDPS) призвал запретить шпионскую программу Pegasus израильской компании NSO Group и аналогичное ПО на территории Евросоюза. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters .

"Запрет на разработку и внедрение шпионских программ с возможностями Pegasus в ЕС был бы наиболее эффективной возможностью для защиты наших основополагающих прав и свобод", - приводит агентство выдержку из заявления EDPS.

В нем также говорится, что использование Pegasus может привести к беспрецедентному уровню вмешательства, "которое может затронуть самые интимные стороны повседневной жизни".

В середине лета прошлого года базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования, в которых утверждается, что ряд стран мог вести слежку за десятками тысяч людей по всему миру с помощью троянской программы для мобильных телефонов Pegasus. Как сообщила британская газета The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании, целями слежки мог быть ряд руководителей международных организаций, правительств и государств. В израильской компании NSO Group, разработавшей программу, утверждают, что право на использование программы Pegasus предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей.