Всероссийская неделя охраны труда пройдет в Сочи с 25 по 29 апреля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдет в Сочи с 25 по 29 апреля и будет посвящена нормативным правовым актам в области охраны труда, вступающим в силу в текущем году. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"Всероссийская неделя охраны труда объединяет специалистов со всей страны. Это пространство для обсуждения актуальных вопросов, обмена опытом в сфере организации охраны труда. В 2022 году ВНОТ возвращается на привычные апрельские даты, а один из дней мероприятия - 28 апреля - совпадает с Всемирным днем охраны труда", - процитировали в пресс-службе министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. В прошлом году ВНОТ проходила в сентябре.

Мероприятие пройдет в парке науки и искусства "Сириус". Повестка деловой программы ВНОТ будет посвящена нормативным правовым актам в области охраны труда, вступающим в силу в текущем году.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ВНОТ проводится ежегодно с 2015 года.