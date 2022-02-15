В Узбекистан вернули $10 млн, конфискованные у дочери первого президента страны

ТАШКЕНТ, 15 февраля. /ТАСС/. Уполномоченные ведомства Узбекистана добились возврата из Франции $10 млн, которые конфисковали у старшей дочери первого президента страны Гульнары Каримовой. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минюста республики.

"В результате работы уполномоченных государственных органов Узбекистана по возвращению в страну нажитого преступным путем имущества Гульнары Каримовой на днях в Узбекистан возвращены из Франции $10 млн", - говорится в сообщении. Отмечается, что аналогичным образом в 2020 году из Франции в Узбекистан уже возвращено $10 млн.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент готовятся к возврату еще около $131 млн. В феврале текущего года, уточнили в пресс-службе, Узбекистан и Швейцария согласились создать новый многосторонний трастовый фонд ООН, который станет механизмом реституции активов Каримовой, подлежащих конфискации по итогам продолжающегося уголовного разбирательства в этой стране.

Узбекистан устанавливает взаимодействие с Россией по вопросу возвращения в республику активов Каримовой.

"Судом города Москвы были признаны приговоры узбекских судов в отношении Каримовой и ее сообщников, и в настоящее время проводятся мероприятия по организации работы с российской стороной по реализации конфискованного имущества для дальнейшего возвращения в Республику Узбекистан", - говорится в сообщении.

Осенью 2012 года Каримова оказалась в центре коррупционного скандала. По данным СМИ, она могла получить порядка $1 млрд, деньги были легализованы путем покупки зарубежных активов, включая виллу в Швейцарии. Уголовным делом об отмывании средств занялись правоохранительные органы Швеции, Швейцарии и Франции.

В декабре 2017 года Каримову в Узбекистане приговорили к 10 годам лишения свободы за вымогательство, уклонение от уплаты налогов и другие преступления. С начала 2019 года она отбывает наказание в одной из колоний Ташкентской области. В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил ее к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы, признав виновной в создании преступного сообщества, вымогательстве, хищении средств, легализации доходов от преступной деятельности и других преступлениях.