Директор гостелеканала ДНР назвал блокировку аккаунта в YouTube признанием заслуг

ДОНЕЦК, 15 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Первого республиканского телеканала Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Пеляницин считает блокировку аккаунта СМИ на видеохостинге YouTube признанием заслуг. Об этом он заявил во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Это своего рода даже какая-то награда, что обратили внимание именно на наш канал. У нас три республиканских телеканала, и нас заблокировали единственных на сегодняшний день. Ну, если хотите, это своего рода признание наших усилий, нашей работы. Понятно, что блокируют в первую очередь наиболее эффективные информационные ресурсы", - сказал Пеляницин.

"Еще интересное совпадение, наверное, все таки совпадение, что [аккаунт] заблокировали именно в тот день, когда в Госдуме рассматривается вопрос о признании республик", - добавил он.

Ранее страница Первого республиканского телеканала в YouTube перестала открываться, при попытке входа выдается сообщение: "Эта страница недоступна. Может, поискать что-нибудь другое?"

До этого YouTube уже заблокировал аккаунты ряда СМИ и ведомств Донецкой и Луганской народных республик. В ночь на 4 февраля без объяснения причин был удален канал новостного агентства ЛНР Луганскинформцентр. Также были заблокированы учетные записи Государственной телерадиокомпании ЛНР и пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, каналы министерства информации и управления Народной милиции ДНР.

8 и 9 февраля мощной кибератаке подвергся сайт ЛИЦ. Его главный редактор Сергей Мешковой заявил, что эти события являются "звеньями одной цепи в информационной диверсии против средств массовой информации, которые доносят альтернативную Западу точку зрения о событиях на Донбассе".