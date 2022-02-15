Народный артист РФ Геннадий Юхтин вновь попал в больницу

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Народный артист РФ киноактер Геннадий Юхтин, ранее выписанный из больницы по его просьбе, вновь госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в окружении актера.

"Геннадий Юхтин вновь госпитализирован", - сказал собеседник агентства. В этот раз он попал в больницу №40 в Коммунарке, у артиста диагностирован коронавирус.

Ранее актера выписали из больницы по его просьбе после стабилизации состояния. Врачи пошли навстречу Юхтину, состояние здоровья артиста держали на контроле, в случае каких-либо ухудшений его обещали вновь госпитализировать.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. Потерял родителей в 10 лет и стал сиротой, воспитывался в детском доме. Юхтин закончил ВГИК, где учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году пополнил труппу Театра-студии киноактера.

В 1955 году на экраны вышел фильм с участием молодого Юхтина - "Дело Румянцева", в котором он сыграл бывшего детдомовца. В последующем он сыграл десятки киноролей. Актер, в частности, запомнился зрителям по работе в картинах "Чужая родня" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Баллада о солдате" (1959), "Акваланги на дне" (1966), "Неуловимые мстители" (1966), "Братья Карамазовы" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970) и др. В 1976 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году - народного артиста РФ (за большие заслуги в области киноискусства). В 2008 году ему был вручен орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.