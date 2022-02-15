Сретение Господне: история, традиции и смысл православного праздника

У древних иудеев была традиция: мать, у которой родился мальчик, приходила с младенцем в Иерусалимский храм через 40 дней после родов, чтобы принести очистительную жертву. Если рождалась девочка, то появиться в храме женщина могла только на 80-й день — до этого она считалась еще "нечистой".

В жертву приносили годовалого ягненка и голубку, но если семья была бедной, то разрешалось заменить ягненка на второго голубя. Так как семья Иосифа испытывала нужду, Мария принесла в храм двух птиц. Несмотря на то, что, согласно Писанию, Иисус появился на свет в результате непорочного зачатия и его матери очищение не требовалось, Богородица проявила смирение и уважение к иудейскому обычаю и соблюла его.

На 40-й же день иудеи посвящали мальчиков-первенцев Богу. Это был Моисеев закон, который иудеи установили в память исхода евреев из Египта и освобождения от рабства.