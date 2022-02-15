ВОЗ призывает восточный регион Европы сохранить антиковидные меры

"В тревожной ситуации, когда мы столкнулись с мощной волной "омикрона" на фоне широкой циркуляции варианта "дельта" в восточной части региона, не время отменять меры, которые, как мы знаем, доказали свою эффективность в плане снижения распространения COVID-19. К ним в том числе относятся следующие меры: избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей; носить маску, когда вы находитесь в одном помещении с другими людьми; по возможности улучшить вентиляцию помещений; использовать экспресс-тесты с целью раннего выявления случаев инфекции; обеспечить достаточную готовность систем здравоохранения к применению научно обоснованных методов лечения, которые, как нам известно, способны уменьшить число тяжелых случаев заболевания и вызванных им смертей", - отметил он.

СТОКГОЛЬМ, 15 февраля. /ТАСС/. В восточной части Европы пока не следует отменять антиковидные меры. Об этом заявил во вторник на брифинге глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

В Европейском регионе ВОЗ зарегистрировали более 165 млн случаев COVID-19 и 1,8 млн смертей.

"Лишь на прошлой неделе от него умерли 25 тысяч жителей региона. Системы здравоохранения испытывают все большую нагрузку, не в последнюю очередь из-за того, что заболеваемость среди медицинских работников также растет: число случаев среди медперсонала выросло с тридцати тысяч в конце прошлого года до 50 тысяч месяц спустя. На фоне увеличения потребностей в медицинской помощи уменьшилось число персонала, который может эту помощь оказывать, и значительно вырос риск передачи инфекции в медицинских учреждениях, что еще больше осложняет нынешнюю ситуацию", - пояснил Клюге.

За последние две недели в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Российской Федерации и Украине число случаев COVID-19 выросло более чем вдвое, отмечают в ВОЗ. Волна "омикрона" движется на восток: в десяти государствах-членах в восточной части региона уже выявлен этот вариант.

Клюге подчеркнул, что слишком много людей из группы повышенного риска все еще не защищены: менее 40% лиц старше шестидесяти лет в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Киргизии, Узбекистане и Украине прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Болгария, Грузия и Северная Македония также входят в число стран, где менее 40% процентов медицинских работников получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19. Он призвал правительства стран и органы здравоохранения проанализировать причины низкого спроса и непринятия вакцин и разработать мероприятия для повышения вакцинации, опираясь на местные условия.