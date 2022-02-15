Случаи заражения "омикроном" выявили во всех регионах

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса обнаружен во всех 85 регионах России.

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Это следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 85 субъектах РФ", - говорится в сообщении.

Днем ранее распространение штамма фиксировалось в 84 регионах. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в настоящее время доля дельта-штамма в России снизилась до 35%, на "омикрон" приходится более 60%.