В Москве выявили 8 160 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 8 160 против 9 616 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф .

В относительном выражении прирост составил 0,3%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 621 652 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 84 против 82 днем ранее, до 40 186. Количество случаев выздоровления в Москве увеличилось на 29 967, до 2 244 013.

Также сообщается, что в Санкт-Петербурге выявили 7 091 случай заражения коронавирусом за сутки против 11 384 днем ранее. Это минимум с 21 января. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 292 024 случая заражения. Количество случаев выздоровления в Санкт-Петербурге увеличилось на 22 195, до 1 005 481, число умерших - на 73, до 30 866.

В Подмосковье выявили 4 262 случая заражения коронавирусом за сутки против 6 398 днем ранее. Это минимум с 20 января. Всего с начала пандемии в области выявили 901 102 случая заражения.