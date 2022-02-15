В Приамурье две школы построят в рамках концессионных соглашений

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Две школы в двух крупных городах Амурской области - в Благовещенске и Белогорске - построят в рамках концессионных соглашений. Всего до 2025 года в эксплуатацию будут введены шесть современных зданий общеобразовательных учреждений, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В рамках концессионных соглашений до 2024 года планируется возвести две общеобразовательные организации: школу на 528 мест в белогорском микрорайоне "Амурсельмаш". А также школу на 1,2 тыс. мест в Благовещенске в микрорайоне "Северный", - говорится в сообщении.

Современные здания для школ строятся в Благовещенске, Экимчане. Еще одна появится к 2023 году в Свободном. В период 2023-2024 годов планируется строительство школы в селе Чигири Благовещенского района.

"Строительство новых учебных заведений в регионе, оснащение их современным оборудованием необходимо для повышения качества образования в регионе, улучшения условий организации образовательного процесса. Большая часть преобразований происходит благодаря участию области в нацпроекте "Образование", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Василия Орлова.