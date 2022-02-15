Организаторы Тотального диктанта запустили бесплатный курс по деловому письму

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Организаторы акции "Тотальный диктант" и компания "МойОфис" запустили бесплатный образовательный онлайн-курс по деловому письму "Что-то на офисном, или Нормы и правила бизнес-правописания". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе проекта.

"Курс по бизнес-правописанию будет полезен всем, кто занимается подготовкой и согласованием официальных документов и писем, ведет деловую переписку в почте и мессенджерах на русском языке. Чтобы образовательную программу было удобно освоить человеку даже с самым плотным графиком, мы построили все занятия в формате мини-уроков. При этом прохождение всего курса займет не более трех часов", - отметила директор фонда "Тотальный диктант", член Совета при президенте РФ по русскому языку Ольга Ребковец, чьи слова приводит пресс-служба.

Программа состоит из 20 видеоуроков по 5-10 минут, из которых можно узнать, как правильно сокращать тысячи и миллиарды, зачем нужны и чем опасны причастные обороты, в каких случаях уместно писать обращение "Вы" с большой буквы, как правильно собрать оглавление документа и оформить отчет о проделанной работе. По итогам обучения участники получат сертификат от Тотального диктанта. Для самопроверки и закрепления новых знаний предусмотрены упражнения.

Среди авторов уроков по грамматике - ведущие российские филологи. Ведущими курса выступили преподаватель кафедры русского языка Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета Кира Дружинина и главный редактор портала "Грамота.ру", научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов. Курс размещен на российской образовательной платформе Stepik.

Тотальный диктант - ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной. "МойОфис" - российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и работы с документами.