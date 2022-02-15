В Омской области по программе "Земский учитель" трудоустроят 30 педагогов

ОМСК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Омской области в 2022-2024 годах планируют трудоустроить по программе "Земский учитель" 30 педагогов, которые получат выплату в 1 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба регионального Министерства образования. Это позволит сократить дефицит учителей в омских селах и деревнях.

"В 2022-2024 годах в Омской области намерены трудоустроить 30 земских учителей. В 2022 году на территории Омской области в рамках реализации программы "Земский учитель", инициированной президентом России Владимиром Путиным, запланировано трудоустройство восьми учителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе омского Минобра ТАСС пояснили, что потребность в учителях на селе значительно выше, чем планируется трудоустроить по программе "Земский учитель". Но количество участников программы определяется федеральной квотой и возможностью муниципалитета предоставить жилое помещение для педагога.

По словам регионального координатора программы, главного специалиста отдела кадровой политики омского Минобра Анвара Ганеева, в настоящий момент есть 23 вакансии в 21 школе в 11 районах Омской области. Наиболее востребованы учителя математики (восемь вакансий), русскому языку и литературе (семь вакансий) и иностранному языку (пять вакансий). Всем прошедшим отбор педагогам, помимо выплаты 1 млн рублей, будет предоставлено жилье.

Всего в Омской области с 2020 года по этой программе было трудоустроено 20 учителей. В процедуре отбора принимали участие кандидаты из Алтайского, Краснодарского, Красноярского краев, Республик Алтай, Башкортостан, Саха (Якутия), Новосибирской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Проект действует с 2020 года. "Земский учитель" в России рассчитан на преподавателей в возрасте до 55 лет. Планируется, что участие в программе примут 4,4 тыс. учителей, в том числе в 2022 году - 1,3 тыс. специалистов.