Минпросвещения заявило о росте популярности педагогических направлений в вузах с 2020 года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Прием в российские вузы по направлению "Образование и педагогические науки" вырос почти на 10 тыс. человек с 2020 года, сообщается на сайте Минпросвещения во вторник.

"За последние два года прием по направлению "Образование и педагогические науки" вырос почти на 10 тыс. человек: в 2020 году - 66 587, в 2021 году - 75 677, в 2022 году - 75 788 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2021 году самыми востребованными направлениями стали: "Здравоохранение", "Информатика и вычислительная техника", "Педагогическое образование", "Юриспруденция" и "Экономика", сообщается в материале со ссылкой на данные исследования Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", посвященного итогам приема.

"Мы видим, что слово педагог у нынешней молодежи все больше ассоциируется со словом престиж. И нам важно, чтобы все ребята, кто выбирает этот путь, были уверены в своем завтрашнем дне, в своем месте работы, чтобы у них был комфортный вход в профессию. И все наши инициативы и программы поддержки педагогов и педагогического образования направлены на это. Немаловажно, что вслед за ростом популярности растет и качество приема", - отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.

Как добавил руководитель исследования, научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, рост репутации направления "Педагогическое образование" за прошедшие 10 лет является одним из самых "значительных изменений как в российском высшем образовании, так и на рынке труда".