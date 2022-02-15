{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы

По сравнению с прошлогодним списком перечень пополнился 30 должностями служащих, также добавились 11 профессий рабочих

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минтруд России подготовил список профессий для альтернативной службы в 2022 году, в перечень которого предложил добавить около 40 новых должностей, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ведомства.

"Минтруд России подготовил обновленный список профессий для альтернативнослужащих, а также перечень организаций, где они могут работать. Проект приказа подготовлен на основании предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям. Он включает 127 профессий и 1 034 предприятия, куда могут быть направлены молодые люди для прохождения альтернативной гражданской службы", - говорится в сообщении.

Документ опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснили в министерстве, по сравнению с прошлогодним списком перечень пополнился 30 должностями служащих. В их числе агрохимик, артист духового оркестра, зубной врач, кардиоревматолог, педиатр, микробиолог, эпидемиолог, а также техник-программист, экспедитор по перевозке грузов и ряд других.

Помимо этого добавились 11 профессий рабочих. В их числе курьер, мойщик-уборщик подвижного состава, мастер по ремонту обуви, оператор котельной, пожарный, помощник воспитателя, рабочий по благоустройству населенных пунктов, разнорабочий, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, стеклопротирщик и столяр. При этом 18 профессий рабочих в список не вошли. Это водитель вездеходов, дворник, животновод, зверовод, матрос и другие.

Теги
Россия
В Оренбургской области в этом году отремонтируют 25 школ
На эти цели в регионе выделят свыше 1,3 млрд рублей
Читать полностью