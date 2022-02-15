Исследование: у жителей Дагестана самые высокие зарплатные ожидания на Северном Кавказе

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Самые высокие зарплатные ожидания в Северо-Кавказском федеральном округе у жителей Дагестана, на втором месте Ингушетия и Карачаево-Черкесия. Об этом рассказали журналистам в сервисе по поиску работы HeadHunter по итогам исследования за последние полгода.

"Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, составила рейтинг регионов Северо-Кавказского федерального округа по средним зарплатным ожиданиям соискателей за последние полгода - с августа 2021 по январь 2022 года. Первое место в рейтинге заняла Республика Дагестан - здесь соискатели в среднем претендуют на 39,3 тыс. рублей в месяц", - рассказали в HeadHunter.

Второе место делят Карачаево-Черкесская Республика и Республика Ингушетия - в среднем сотрудники здесь рассчитывают на зарплату в 39 тыс. рублей. На третьем месте - Чеченская Республика, здесь средняя ожидаемая зарплата за последние полгода составила 38,3 тыс. рублей.

Ставропольцы в среднем рассчитывают на зарплату в 38,2 тыс. рублей. Более скромные зарплатные ожидания у жителей Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия-Алания - 37,9 и 35,7 тыс. рублей соответственно.

Ранее в ходе опроса службы исследований выяснилось, что лишь 34% работающих жителей Ставрополья готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения нынешней работы или гарантированного трудоустройства на новое место, не согласны на такой шаг 44% опрошенных. В целом по России на снижение зарплатных притязаний готовы 37% опрошенных, 45% - не готовы. А в Северо-Кавказском федеральном округе о готовности говорили 38% респондентов, 44% опрошенных заявили об обратном.

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