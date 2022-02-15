В ЛДПР сообщили, что состояние Жириновского стабильное

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, ранее госпитализированный из-за коронавируса, продолжает руководить партией, состояние его здоровья стабильное. Об этом во вторник заявил депутат Госдумы от фракции либерал-демократов Сергей Леонов.

"Состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное, ему оказывается вся необходимая помощь. При этом он продолжает руководить партией. Мы рассчитываем, что уже скоро он лично выступит перед вами и ответит на все вопросы", - сказал Леонов парламентским журналистам на пресс-подходе перед заседанием Госдумы.

Леонов заявил, что фракция ЛДПР в Госдуме осуждает любые вбросы в СМИ о якобы тяжелом состоянии Жириновского, ни один анонимный источник пока не дал верной информации о ситуации.

"Ни один из анонимных источников до сих пор не сообщил правдивой информации по данной ситуации. И когда лидер ЛДПР вернется к активной публичной работе, архив подобных статей станет для этих СМИ прилюдным репутационным банкротством", - подчеркнул он.

По словам Леонова, ЛДПР призывает СМИ прекратить публикацию слухов и домыслов о состоянии здоровья Жириновского. "Вся фракция ЛДПР категорически осуждает подобные провокации", - отметил он.