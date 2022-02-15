В Оренбургской области в этом году отремонтируют 25 школ

ТАСС, 15 февраля. Финансирование капитального ремонта и переоснащения школ в Оренбургской области превысит 1,3 млрд рублей. Работы запланированы в 25 учреждениях в 19 муниципалитетах, сообщило управление информационной политики Министерства региональной и информационной политики региона во вторник.

"В 2022-2023 годах капитально отремонтируют 25 школ в 19 муниципальных образованиях региона. На эти цели запланировано направить более 1,3 млрд рублей. Распределение субсидий было утверждено на заседании регионального правительства", - указано в сообщении.

Работы начнутся с конца учебного года, к этому времени должны быть проведены конкурсные процедуры и определены подрядные организации. "Капитальный ремонт и переоснащение образовательных учреждений - одно из приоритетных направлений нашей работы. Прошу глав держать на контроле конкурсные процедуры. К окончанию учебного года необходимо определить подрядчиков, чтобы вовремя приступить к работам и к новому учебному году отремонтировать школы", - приводятся в сообщении слова губернатора области Дениса Паслера.

Таким образом, капитальный ремонт школ пройдет в городах Бугуруслан, Бузулук и Кувандык, Беляевском, Бугурусланском, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Новосергиевском, Оренбургском, Первомайском, Пономаревском, Сакмарском, Саракташском, Тоцком, Шарлыкском районах.