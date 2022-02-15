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В Москве в 2022 году высадят около 15 тыс. деревьев

На высадку деревьев выделят более 740 млн рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 740 млн рублей выделят на высадку 15 тыс. деревьев в Москве в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"В 2022 году на улицах Москвы будет высажено 15 тыс. деревьев, в том числе 3,7 тыс. крупномерных и 11,3 тыс. декоративных. Новые деревья высадят на Ленинском проспекте, Варшавском, Каширском, Волоколамском, Щелковском, Аминьевском и Ярославском шоссе, улицах 800-летия Москвы, Беломорской, Минской, Лобачевского, Обручева, Наметкина и других. Постановление правительства Москвы о выделении на эти цели дополнительного финансирования в размере 741,35 млн рублей подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году высадка новых деревьев будет продолжена в рамках городских проектов "Миллион деревьев", "Наше дерево" и ряда других.

В материале отмечается, что с 2011 по 2021 год в Москве было высажено свыше 10 млн деревьев и кустарников.

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