Дворец гимнастики в Лужниках получил грант в размере 251 млн рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Грант в размере 251 млн рублей выделили Дворцу гимнастики в Лужниках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы выделило 251 млн рублей на поддержку деятельности Дворца гимнастики в Лужниках. Средства будут направлены на обеспечение высокого уровня тренировочного процесса. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

В настоящее время в залах Дворца гимнастики в Лужниках занимаются 1,5 тыс. спортсменов - воспитанники 11 спортшкол города Москвы под руководством более 70 тренеров.

Ежегодно Дворец принимает соревнования всероссийского и международного уровня по художественной и эстетической гимнастике, танцевальному спорту, акробатическому рок-н-роллу, рукопашному бою, фехтованию и другим видам спорта. Летом 2022 года во Дворце должна пройти 44-я Всемирная шахматная Олимпиада.

Кроме того, в свободные от тренировок и спортивных мероприятий дни Дворец гимнастики в Лужниках используется в качестве площадки для проведения концертов и зрелищных мероприятий.