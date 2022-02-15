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Около 1,5 млн кв. м жилья планируют построить в новом крупном районе Екатеринбурга

В районе смогут проживать около 50 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Новый крупный район Екатеринбурга ВИЗ-Правобережный, работу над которым возобновили в 2022 году, будет рассчитан на 1,5 млн кв. м жилья. Планируется, что в нем будут проживать около 50 тыс. человек, сообщил во вторник журналистам заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

"В планах у застройщиков - 1,5 млн кв. м жилья, проживать [будут] около 50 тыс. человек. Это сопоставимо с крупными районами Екатеринбурга", - сказал он.

Швиндт добавил, что на средства инфраструктурных кредитов будет построен канализационный коллектор. Также с помощью инфраструктурного кредита власти планируют продлить улицу Татищева, которая свяжет будущий район с центром Екатеринбурга. Генерального застройщика территории не будет, отметил замгубернатора.

Ранее сообщалось, что общая площадь освоения района составит 500 га, значительная часть его территории отведена под жилую застройку. В Екатеринбурге проживают 1,5 млн человек.

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