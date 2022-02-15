Канцлер ФРГ отказался от услуг российской стороны при сдаче ПЦР-теста на коронавирус

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц отказался воспользоваться услугами российских медиков при прохождении ПЦР-тестирования на наличие коронавирусной инфекции перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом во вторник сообщил телеканал Welt.

Вместо этого ПЦР-тестирование канцлеру ФРГ проведет врач из посольства Германии в России после того, как Шольц приземлится в Москве. По словам источников из окружения главы правительства Германии, российские органы здравоохранения были приглашены присутствовать на тестировании. Сам Шольц, вся его делегация и сопровождающие его журналисты - всего более 50 человек - должны были сдать в общей сложности три отрицательных ПЦР-теста перед вылетом из Германии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также отказался от услуг российской стороны при сдаче ПЦР-теста в ходе своего визита в Москву несколько дней назад. Результатом этого стало строгое соблюдение социальной дистанции во время переговоров в Кремле. На совместной пресс-конференции трибуны лидеров также находились на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Во вторник Шольц совершит визит в Москву, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это будет первая очная встреча двух политиков. Визит Шольца в Москву станет кульминацией в интенсивной дипломатической кампании Берлина, нацеленной на мирное урегулирование кризиса вокруг Украины. Перед поездкой в Москву канцлер Германии посетил Киев.