Площадь "зеленого щита" вокруг Томска и Северска составит 3 тыс. га

ТОМСК, 15 февраля. /ТАСС/. Зона с ограниченным режимом природопользования, или "зеленый щит", площадью 3 тыс. га определена вокруг Томска и Северска. На этой территории вводятся особые правила для хозяйственной деятельности, влияющей на естественное состояние экологической системы, сообщила пресс-служба администрации Томской области во вторник.

"Зона с ограниченным режимом природопользования площадью 3 тыс. га образована вокруг городов Томск и Северск. "Зеленый щит" ограничивает вырубку деревьев и вводит особые правила для хозяйственной деятельности, влияющей на естественное состояние экологической системы", - отметили в пресс-службе.

Согласно федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов", теперь в этой зоне запрещено строить навозохранилища, а также животноводческие и птицеводческие комплексы. Кроме того, запрещено возводить объекты капстроительства и складировать отходы.

За нарушение для граждан предусмотрен штраф от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей. Юридическим лицам либо придется заплатить от 250 тыс. до полумиллиона рублей, либо приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Как пояснили ТАСС в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, ранее в пределах зеленого пояса не было охранной зоны за исключением нескольких особо охраняемых природных территорий (ООПТ). При этом уменьшение площади созданного лесопаркового пояса не допускается. В случае исключения из лесопаркового зеленого пояса какой-либо территории в его состав должна быть включена другая территория не меньшей площади.