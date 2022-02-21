"Все хотят настоящего, а не туристический новодел". История самой красивой деревни России

В начале декабря 2021 года деревня Бехово, которая находится на границе Тульской, Калужской и Московской областей, вошла в число победителей международного конкурса Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) "Лучшие туристические деревни". Корреспондент ТАСС отправился в Бехово, чтобы разобраться, что особенного в этом месте, почему именно ему присудили столь высокий титул и чем там можно заняться обычному туристу

Над рекой На пятачке у небольшой церкви останавливается минивен с московскими номерами: из него ручейком выплывают заспанные туристы. Десять утра. Чтобы добраться на машине к этому времени до деревни Бехово в Тульской области, из столицы нужно выезжать в шесть-семь. Люди останавливаются у церковной ограды — отсюда, с высокого берега, виден заснеженный крутой и широкий изгиб Оки. На солнце снег искрится так, что вдаль больно смотреть. — Ты представляешь, какая здесь красота в мае? А когда золотая осень? — говорит одна из туристок спутнице. — Я бы тут, наверное, тоже взялась за кисти.

Описание Церковь Святой Троицы © Григорий Алешин

Бехово прославилось чуть более ста лет назад благодаря художнику Василию Поленову, который в конце 1880-х годов, путешествуя на колесном пароходе и увидев деревню на крутом берегу, влюбился в завораживающие виды и купил тут усадьбу. В 1906 году он по просьбе местных крестьян на свои средства построил в Бехове церковь Святой Троицы. Художник сам спроектировал ее в неорусском стиле: белые оштукатуренные стены, черный шлемообразный купол, внутри храм расписывали ученики Поленова, среди которых — Илья Репин. Василий Поленов похоронен недалеко от этой церкви, и его могила — первая точка прибывшей экскурсии. Гид предупреждает, что после этого у желающих будет время погулять по деревне.

Описание Могила Василия Поленова на кладбище в деревне Бехово © Григорий Алешин

Все предыдущие годы Бехово было одним из пунктов посещения во время визита в усадьбу Поленово, но в начале этой зимы оно превратилось в самостоятельную достопримечательность — после того, как стала одним из победителей проведенного впервые международного конкурса Всемирной туристской организации ООН "Лучшие туристические деревни ЮНВТО". В нем участвовали деревни из 75 стран со всего мира. Как Бехово стало победителем Победители были объявлены 2 декабря 2021 года в Мадриде на 24-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которая участвовала в ассамблее, позже рассказала, что конкурс — "это новый проект организации, который был запущен в целях развития и популяризации сельского туризма, ЮНВТО будет курировать победившие деревни, поддерживать и продвигать их". Россию кроме Бехова представляли деревня Вятское в Ярославской области и поселок Висим в Свердловской области. Александр Мерзлов, президент ассоциации "Самые красивые деревни и городки России", участвовал в отборе российских кандидатов для всемирного конкурса. "В прошлом наша ассоциация подписала с Ростуризмом соглашение на Петербургском экономическом форуме о сотрудничестве в области развития сельского туризма, — говорит Александр Мерзлов. — И меня попросили поучаствовать в предварительном отборе кандидатов для конкурса международного. По его условиям можно было выдвинуть не более трех претендентов. Основными критериями отбора были: красивый природный ландшафт, хорошая экология, культурная, социальная значимость населенного пункта, его устойчивое развитие. Сроки подготовки были довольно сжатые, требования к презентации кандидата и документам — серьезные. Поэтому некоторые страны, например Франция, решили вовсе не участвовать, так как сочли, что не успеют подготовиться". Александр Мерзлов говорит, что на российский отбор пришло совсем немного заявок: вероятно, из-за спешки, в которой Всемирная туристская организация проводила конкурс, большинство деревень о нем просто не знали либо не сумели быстро сделать качественную презентацию.

Описание Музей-заповедник Василия Поленова © Сергей Карпухин/ТАСС

"О конкуре объявили в начале прошлого лета. Для довольно быстрой подготовки к нему требовался профессиональный подход, который был проявлен сотрудниками музея "Поленово". Они большие молодцы!" — отметил Мерзлов. При этом он уверен, что для объективной оценки туристического объекта жюри должно увидеть его вживую, но из-за пандемии экспертизы на местах не было. Мерзлов считает, что в будущем она обязательно будет проводиться. Бехово и туристы По итогам международного судейства из 170 заявок Бехово стала единственным победителем не только от России, но и от всех стран постсоветского пространства. При этом Бехово, хоть и называется деревней, не вписывается в классическое ее определение — много десятилетий это дачный поселок. Совсем небольшой — обойти его можно за полчаса. Население — всего около шестидесяти жителей. Улочки уютные, под ногами — ровная, расчищенная от снега дорога. Нет особняков, высоких заборов, элитных отелей — так как Бехово находится на территории музея-заповедника "Поленово", строить тут запрещено. Есть небольшая туристическая база, состоящая из нескольких гостевых домиков, но чтобы пообедать в ресторане, нужно проехать два с половиной километра в саму усадьбу. Тишина и покой. И это, по мнению Александра Мерзлова, один из главных козырей Бехова. "Понятие "туристическая деревня" — это что-то искусственное. Все хотят настоящего, а не туристический новодел. Когда все ориентировано только на туризм, то место рискует утратить свою уникальность и аутентичность, стать немного лубочным, происходит такое одиснейлендивание. И это многих отталкивает, отворачивает. В Бехове этого нет. В идеале нужно соблюдать баланс между развитием туризма и настоящей деревенской жизнью".

Сами дачники говорят о том, что новость о высоком статусе Бехова вызвала у них смешанные чувства. "Я здесь с 80-х годов и теперь почти не уезжаю зимой, — рассказывает дачница Анна. — Понимаю, что можно купить дачу поближе к Москве, к тому же в другом месте будет проще с точки зрения согласований — не будет запретов на строительство или переделку своего дома. Но я уже приросла к Бехову. Не представляю, как можно расстаться с этим местом, высоким берегом, нашим пляжем". "Вообще, мы очень удивились, когда услышали новость, — добавляет супруг Анны. — У нас тут очень тихая жизнь, и вдруг — такой высокий статус приобрела наша деревня. Не знаю, насколько объективно говорить, что она самая-самая красивая в стране. Уверен, что есть не менее прекрасные в России. Но, конечно, очень горжусь, что именно наша победила". Что изменится в Бехове? Пока высокий статус никак не повлиял на жизнь в Бехове, разве что туристы, приезжающие посмотреть поленовскую церковь, задают местным вопросы про конкурс. Добраться до самой красивой деревни России одним махом, если у путешественника нет своей машины, не получится: сначала надо полтора-два часа ехать на электричке от Курского вокзала до станции Тарусская, затем еще 14 км — до Бехова на такси. Более бюджетный вариант — дождаться маршрутку на Велегож или Ланьшино, которая ходит раз в один-два часа, доехать до остановки "Село Страхово", километр пройти пешком до усадьбы Поленово и уже там спуститься к Оке и по берегу пройти полтора километра до Бехова. Прямого сообщения с деревней нет. Что еще посмотреть, отправляясь в Бехово? Конечно же, стоит заложить достаточно времени на посещение усадьбы Поленово. Тут пазл складывается полностью: когда своими глазами видишь пейзажи, которые вдохновляли художника, совсем иначе воспринимаешь его картины. Искренняя любовь живописца и его жены к этому месту отражена в их записях. Василий Дмитриевич писал: "Это последнее время, я только и мечтаю о Бехове", "Все мне представляется, как мы в Бехове заживем, если это только сбудется". Наталья Васильевна тяготилась жизнью в столице: "Мое единственное желание — Бехово, на него вся надежда, да от времени до времени за границу, в Москве уж как можно меньше времени". Поленово не было обычным домом для семьи живописца — здесь он построил художественную мастерскую, собирал учеников и единомышленников, устраивал творческие литературные и музыкальные вечера. В Поленове хранятся работы Врубеля, Репина, Левитана, коллекция керамики, сделанной в поленовской гончарной мастерской, личные вещи художника и его семьи. Усадьбе повезло дважды: когда ее не разграбили после революции и не уничтожили во время Второй мировой войны.

Описание Здание музея-заповедника Василия Поленова © Сергей Карпухин/ТАСС

После 1917 года усадьбу не конфисковали у семьи Поленовых, а, напротив, объявили национальным достоянием и взяли под охрану государства. Правда, в 1937 году власти отменили это решение, постановили ликвидировать музей в десятидневный срок. Сын Поленова с женой были репрессированы и провели в лагерях десять лет, но музей удалось отстоять их родственникам. Усадьба чудом уцелела во время Великой Отечественной войны — в 1941 году через Бехово проходила линия фронта, деревню занимали советские солдаты, но фашистов на крутой поленовский берег не пустили. Для посещений усадьба открылась вновь после войны, а в 1960 году директором музея стал внук художника, Федор Дмитриевич Поленов. Сегодня на этом посту правнучка живописца, Наталья Федоровна Поленова. Именно она и ее команда готовили презентацию Бехова для международного конкурса "Лучшие туристические деревни ЮНВТО".

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