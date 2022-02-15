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В Мурманске за ночь выпала треть месячной нормы снега

Городские дорожные службы перевели в усиленный режим работы

МУРМАНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Треть месячной нормы снега выпала в Мурманске в ночь с понедельника на вторник. На город обрушились метель и штормовой ветер, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Минувшей ночью на Мурманск обрушился сильный ветер в порывах 25-26 м/с и метель. За ночь выпала треть месячной нормы осадков", - говорится в сообщении.

В администрации Мурманска отметили, что городские дорожные службы были переведены в усиленный режим работы, соответствующие указания получили управляющие организации, отвечающие за очистку придомовых территорий. "На очистку от снега городских улиц ночью ММБУ "Управление дорожного хозяйства" с подрядными организациями направили 105 единиц техники", - уточнили в пресс-службе.

К полудню вторника городские улицы и основные проезды были расчищены, уборка других районов Мурманска продолжается в усиленном режиме, запланирована работа 108 единиц уборочной техники. 127 дворников приводят в порядок после снегопада остановки общественного транспорта, лестницы и тротуары.

По данным синоптиков, на севере Мурманской области и в Мурманске с вечера понедельника и до полудня вторника было объявлено штормовое предупреждение. Из-за непогоды закрыты несколько дорог, в том числе и 100 км федеральной трассы "Кола". В Печенгском округе отменены занятия в некоторых школах. Несколько авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в понедельник вечером вынуждены были уйти на запасные аэродромы. Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта Мурманска, сейчас все задержанные рейсы выполнены.

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