В Липецкой области начали проводить сплошные проверки рейсовых автобусов

ЛИПЕЦК, 15 февраля. /ТАСС/. Сплошные проверки рейсовых автобусов стартовали в Липецкой области. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Сплошные проверки рейсовых автобусов, курсирующих по муниципальным, областным и межрегиональным маршрутам стартовали в области, в них используются измерительные приборы, полученные в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автодороги", - сказал Артамонов. По его словам, современные системы позволяют контролировать выбросы выхлопных газов, измерять люфт рулевого колеса и длину тормозного пути, а также параметры света фар. Кроме того, основное внимание сотрудники ГИБДД, принимающие участие в проверках наравне с представителями администрации региона и муниципалитетов, уделяют техническому состоянию транспорта, его эксплуатации с внесенными в конструкцию изменениями без согласования и наличие у водителей автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении.

"Факты осуществления посадки и высадки пассажиров вне остановочных пунктов будут зафиксированы с помощью фотосъемки, к нарушителям будут предприняты меры административного воздействия", - подчеркнул Артамонов.

Он назвал повышение уровня безопасности на дорогах, предотвращение аварийности и сведение к минимуму тяжести последствий ДТП "общей задачей, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств".