Почти 100 классов в школах Кубани закрыли на карантин из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Почти 100 групп в 34 детских садах Краснодарского края закрыты из-за случаев выявления коронавируса. Также на дистанционный формат переведены учащиеся 96 классов региона, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе.

"По информации министерства образования, науки и молодежной политики региона, на сегодня закрыты 97 групп в 34 детских садах, 96 классов в 50 школах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что классы закрыты в школах Анапы, Краснодара, Новороссийска, Апшеронского, Выселковского, Гулькевичского, Каневского, и других районов.

Также на дистанционный формат переведены семь групп Краснодарского архитектурно-строительного колледжа.

По состоянию на вторник, в Краснодарском крае показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 3 287. Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 186 571 случай COVID-19. За весь период пандемии, 119 160 человек выписали с выздоровлением, умерло 10 224 пациента.