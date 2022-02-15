Кремлевский дворец перенес концерты и спектакли до 28 февраля из-за коронавируса

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Руководство Государственного Кремлевского дворца (ГКД) приняло решение о переносе всех запланированных до 28 февраля мероприятий на более поздний срок из-за эпидемической ситуации. Об этом говорится в афише зала.

"В связи с тем, что сохраняется высокое число ежедневно выявляемых новых случаев заражения инфекцией COVID-19, Государственный Кремлевский дворец приостанавливает проведение мероприятий до 28 февраля", - сообщается на сайте площадки.

В числе перенесенных мероприятий концерт "Праздник для всех влюбленных" телеканала "Муз-ТВ", показы спектаклей "Корсар", "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" театра "Кремлевский балет", "Ромео и Джульетта" и "Жизель" Государственного академического театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева, юбилейный вечер Андриса Лиепы. Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, запланированный 2 марта, перенесен на 2 апреля. Далее мероприятия указаны в афише без изменений.

В связи с пандемией ГКД был закрыт для публики с середины марта 2020 года до 11 мая 2021 года. В последние месяцы дворец работал в формате "ковид-фри": зрителям необходимо было предъявить QR-код, подтверждающий пройденную вакцинацию, недавно перенесенное заболевание или отрицательный ПЦР-тест.