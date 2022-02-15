СЖР призвал представителя ОБСЕ по свободе СМИ разрешить ситуацию вокруг RT DE

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру по поводу ситуации с телеканалом RT DE, вещание которого было запрещено в ФРГ. Заявление союза опубликовано во вторник на его сайте.

"Мы уверены в том, что ограничения, накладываемые на деятельность RT DE в Германии, носят формальный характер и являются действиями преимущественно политического характера. Твердо убеждены в том, что СМИ не должны становиться орудием или заложниками политических решений и конъюнктуры, имеют право на свободную деятельность в рамках национального и международного законодательства, трудовые и социальные права журналиста должны одинаково и равноправно соблюдаться во всех странах мира, а аудитория СМИ имеет право на свободный доступ к информации, передаваемой ими", - говорится в сообщении.

В СЖР отметили, что переданное ранее в МИД ФРГ открытое обращение организации по поводу ситуации вокруг телеканала осталось без реакции. Кроме того, союз взволнован высказываниями политиков и общественных деятелей Германии и ряда других государств, что ситуация может распространиться на прочие российские CMИ, работающие в Европе, и что это может привести к ответным действиям в отношении европейских CMИ, работающих в России.

"Мы считаем, что подобные шаги лишь ухудшат положение журналистов наших стран, ситуацию со свободой слова и СМИ в Европе, доступ граждан к альтернативным и разнообразным источникам информации. Мы просим вас как представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ приложить все необходимые усилия для того, чтобы разрешить данную ситуацию и предотвратить возникновение подобных ситуаций в будущем в интересах обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного функционирования СМИ на всем пространстве организации, как это предусмотрено профильными многосторонними документами в сфере защиты прав человека", - подчеркнули в СЖР.

Союз призвал Рибейру использовать все возможности для придания конструктивности диалогу по данной проблеме, а также содействовать выработке взаимоприемлемого решения в соответствии с правом на свободу выражения мнения, получения и распространения информации.

В начале февраля комиссия по надзору за СМИ ФРГ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии. Как отметили в ведомстве, каналом RT DE, которому в соответствии с германским законодательством требуется лицензия на вещание, не было ни получено, ни запрошено разрешение. В связи с этим вещание телеканала в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник "необходимо прекратить". 3 февраля в МИД РФ сообщили, что Москва на первом этапе осуществления ответных мер в связи с запретом вещания RT DE в ФРГ закрывает корпункт Deutsche Welle в России.