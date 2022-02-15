Более 870 тыс. жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 870 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик получили гражданство России, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий ("Единая Россия").

"На этой территории проживает 4 млн наших соотечественников, из них 876 тыс. имеют гражданство Российской Федерации", - сказал он журналистам во вторник перед заседанием Госдумы.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Выдача документов производится в Ростовской области.