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Более 870 тыс. жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство

По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, на территории Донецкой и Луганской народных республик проживает 4 млн соотечественников

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 870 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик получили гражданство России, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий ("Единая Россия").

"На этой территории проживает 4 млн наших соотечественников, из них 876 тыс. имеют гражданство Российской Федерации", - сказал он журналистам во вторник перед заседанием Госдумы.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Выдача документов производится в Ростовской области.

Теги
РоссияВодолацкий, Виктор Петрович
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