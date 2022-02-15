Суд в Челябинске отказался отменять антиковидные ограничения на вход в общественные места

ЧЕЛЯБИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Челябинский областной суд во вторник отказал в удовлетворении требований инициативной группы граждан, добивавшихся отмены действующего с октября прошлого года запрета на посещение общественных мест людьми, у которых нет сертификата о вакцинации. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель областного суда Наталья Прохорова.

В ноябре 2021 года около 200 жителей Челябинской области подали иск об отмене требования регионального правительства, согласно которому все посетители общественных мест должны иметь QR-код, свидетельствующий об иммунитете к коронавирусу.

"Сегодня Челябинский областной суд в полном объеме отказал в удовлетворении административных исковых требований жителей Челябинской области к правительству Челябинской области о признании недействующим распоряжения регионального правительства <…> в части внесения изменений, касающихся введения ограничений на вход в общественные места при отсутствии действующего QR-кода", - сказала собеседница агентства.

С 30 октября 2021 года в Челябинской области, по решению властей, все посетители торговых центров, парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги, должны иметь сертификат о вакцинации.

По данным областного Минздрава на 15 февраля, всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 237 501 случай заражения коронавирусом (плюс 5 159 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 181 309 пациентов выздоровели и выписаны. 48 170 человек продолжают лечение.