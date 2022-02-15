В Краснодарском крае не планируют вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края не планируют вводить дополнительные ограничительные меры, связанные с коронавирусом, усилится реализация уже действующих в регионе. Об этом заявил в ходе заседания оперативного штаба Краснодарского края во вторник вице-губернатор Игорь Галась.

"Ситуация в крае по заболеваемости коронавирусной инфекцией находится на контроле. Дополнительных мер по введению ограничительных мер не принимаем. Усиливаем те мероприятия, которые проводили - это вакцинация, контроль по соблюдению масочного режима, дезинфекция помещений, санобработка на транспорте, использование рециркуляторов", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Галася.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2021 года - начале января 2022 года в Краснодарском крае фиксировали 300-400 случаев заражения коронавирусом в сутки, после новогодних праздников, когда курорты Кубани посетили около 500 тыс. отдыхающих, в регионе начал расти ежесуточный показатель заболеваемости ковидом.

По данным оперативного штаба края, по состоянию на вторник в регионе за сутки зарегистрировали 3 072 заболевших коронавирусом, всего за все время пандемии в регионе подтвердили 186 571 случай ковида. За весь период 119 160 человек выздоровели и выписаны из больниц, не удалось спасти 10 224 пациента. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 102 жителя, на ЭКМО - пять. Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлен в Краснодарском крае до 1 марта.

В регионе QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных. Также продолжает действовать запрет на заселение в отели невакцинированных или не переболевших ковидом постояльцев. Кроме того, в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.