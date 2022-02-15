В поселке на Южном берегу Крыма построят новые очистные сооружения к 2024 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Строительство канализационно-очистных сооружений с глубоководным выпуском в море началось в курортном поселке Кацивели на Южном берегу Крыма, работы намерены выполнить до конца следующего года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минстроя республики.

"Выполняются работы подготовительного этапа, демонтаж валунов, подготовка и ограждение строительной площадки. Срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2023 года", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мощность канализационно-очистных сооружений с глубоководным выпуском в море длиной 400 м составит 2,5 тыс. куб. м в сутки. "Базовая технология очистки - механическая очистка, глубокая биологическая очистка по классической технологии, обеззараживание ультрафиолетовым излучением. Оборудование устанавливается компактно в единое двухэтажное здание размерами 48 на 24 м с монолитным железобетонным каркасом и заполнением стен газобетонными блоками, наружной отделкой вентилируемыми фасадами", - уточнил собеседник агентства.

В Крыму долгие годы существует проблема очистки стоков, попадающих в море, в том числе в курортных районах. Средства на реконструкцию канализационно-очистных сооружений в шести городах Крыма, популярных у туристов, заложены в программу развития Крымского полуострова.