Песков: соцдистанция во время встреч Путина не приведет к его "отдалению" от народа

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Соблюдение социальной дистанции, необходимой во время распространения коронавируса, на встречах и переговорах президента РФ Владимира Путина не приведет к "отдалению" главы государства от народа. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не боятся", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не боятся ли в Кремле, что вынужденная социальная дистанция ухудшит имидж президента, который будет казаться "отдаленным" от народа.

"Это абсолютно временные меры, они объясняются эпидемиологической обстановкой", - подчеркнул Песков.

"Слава Богу, сейчас уже у нас цифры (по количеству заразившихся коронавирусом в РФ - прим. ТАСС) пошли вниз, но буквально неделю назад мы были на пике волны. Болели все сплошь и вокруг - в компаниях, в ведомствах, сами работники, их родные, близкие, болели все", - констатировал представитель Кремля. Поэтому, по его словам, "конечно, в разгар такой волны эпидемии принимаются особые меры предосторожности".

Пресс-секретарь президента отметил, что "когда есть время произвести дополнительное тестирование (собеседников Путина - прим. ТАСС), такой дистанции нет, когда нет времени и встречи оперативно согласовываются, то они просто происходят на несколько большем расстоянии". "Здесь нет ничего ни страшного, ни особенного", - уверен представитель Кремля. "Мы живем в такое время, которое диктует особые меры", - резюмировал Песков.

В последние недели президент РФ провел несколько встреч с зарубежными коллегами, при которых собеседники располагались примерно на шестиметровой дистанции друг от друга - по разные стороны овального стола в представительском кабинете Кремля. Так, такой формат был выбран при встречах Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также, как сообщил Песков, будет использован при предстоящих во вторник переговорах российского лидера с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В понедельник Путин провел встречи с министрами иностранных дел и обороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Во время этих бесед руководители ведомств также находились на внушительном расстоянии от главы государства.