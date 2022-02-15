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Дума приняла закон о дополнительном отпуске для сотрудников СК, служивших в Росгвардии

Для этого Росгвардию вносят в перечень органов, организаций и учреждений, периоды службы в которых включаются в стаж для исчисления выслуги лет для предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сотрудникам СК РФ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник поддержала в третьем чтении правительственный законопроект о возможности предоставления дополнительных дней отпуска сотрудникам Следственного комитета РФ, служившим до поступления в ведомство в Росгвардии.

Законопроект "разработан в связи с необходимостью включения периода службы в войсках национальной гвардии РФ в выслугу лет для предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сотрудникам СК РФ, ранее проходившим службу в данной организации", отмечается в пояснительной записке.

Для этого Росгвардия вносится в перечень органов, организаций и учреждений, периоды службы в которых включаются в стаж для исчисления выслуги лет для предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сотрудникам СК РФ.

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