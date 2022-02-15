Римское надгробие с редкой эпитафией обнаружили в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Надгробие римского периода, на котором высечена редкая для того времени надпись в стихах, обнаружено во время археологических раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического (в настоящее время - территория Севастополя). Об этом ТАСС рассказал руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник Эрмитажа и научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.

Археологи проводят раскопки неподалеку от территории музея-заповедника "Херсонес Таврический", на месте бывших военных частей. В эллинистический, античный периоды и средневековье здесь был пригород Херсонеса. В частности, на протяжении нескольких веков здесь находилось кладбище.

"Памятник сам по себе интересный, хороший образец ранней римской погребальной скульптуры. Но сказать, что никогда такого не было, нельзя: в районе Херсонеса и ранее находили подобные надгробия. Другое дело - надпись. Она интересна тем, что стихотворна", - рассказал Соловьев.

На надгробии, которое выполнено из проконесского мрамора и сохранилось практически целым, высечено изображение мальчика. Под ним - надпись. По оценкам ученых, работа, вероятнее всего, выполнена местным скульптором в конце I - II веках нашей эры. Собеседник агентства уточнил, что редкость надгробия именно в том, что эпитафия написана в стихах. К настоящему времени удалось ее перевести, но исследования на этом не завершаются.

Надпись гласит: "[Здесь лежит] Метродор, [сын] Аполлонида. Прощай!

Меня, стелу [надгробие], воздвигли воспитатель [отец] и кормилица [мать]."

"Диалект надписи явно ионический, а не дорический (диалект дренегреческого языка, на котором говорили не только греки, но и образованные жители других провинций Римской империи - прим. ТАСС). Это также относится к именам сына и отца. Возможно, эта семья переехала в Херсонес из одной из милетских колоний (Милет - крупный греческий город на территории современной Турции, жители которого основали несколько колоний в Причерноморье - прим. ТАСС)", - отметил ученый.