ГД приняла во II чтении законопроект об усилении мер защиты детей от сексуального насилия

Речь идет о комплексном проекте закона, направленном на усиление мер защиты детей от сексуального насилия. Документ внесла на рассмотрение палаты вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, в первом чтении он был принят в 2018 году.

Законопроект приостанавливает течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия жертвы, а также прописывает обязательное психологическое сопровождение детей в ходе следствия. Помимо этого, документ устанавливает отягчающие наказание обстоятельства: если преступление совершается лицом, которое совместно проживает с ребенком, несет ответственность за него или обучает в школах и детсадах. Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, такие поправки необходимы для защиты детей от насилия и "от тех, кто может использовать свое положение для таких преступлений".

Законопроект также вводит уголовную ответственность за укрывательство преступления, если о нем стало известно другому лицу из числа знакомых ребенку, в том числе речь идет о случаях, когда это лицо не принимало участие в преступлении. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, согласно которой за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних младше 14 лет, грозит штраф до 100 тыс. рублей, принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на тот же срок.