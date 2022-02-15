В Краснодаре закрыли обсерватор на 30 коек в связи с неиспользованием

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края приняли решение закрыть обсерватор на 30 коек в Краснодаре, так как в течение продолжительного времени он не используется. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В Краснодаре обсерватор в "Платане" на 30 коек работает с 9 декабря 2021 года. Но уже довольно продолжительное время мы не используем его. Считаю целесообразным закрыть его", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Евгения Филиппова.

Решение принято по итогам проведения заседания оперативного штаба Краснодарского края. Филиппов отметил возросшую нагрузку на врачей в поликлиниках. Они принимают по 60 - 70 пациентов за смену. По его словам, в регионе в круглосуточном режиме работают кол-центры медорганизаций, чтобы дать жителям возможность получить дистанционную консультацию врача, а также в электронном виде оформить рецепты на лекарства и больничные листы. С начала февраля власти региона в два раза увеличили число операторов в кол-центрах - со 162 до 370.

"Неотложная помощь перешла в круглосуточный режим работы. Количество выездных бригад увеличили со 173 до 200. Специалисты фиксируют до 1,5 тыс. вызовов в сутки", - приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася.

В конце декабря 2021 года - начале января 2022 года в Краснодарском крае фиксировали 300-400 случаев заражения коронавирусом в сутки, после новогодних праздников, когда курорты края посетили порядка 500 тыс. отдыхающих, в регионе начал расти ежесуточный показатель заболеваемости ковидом.

По данным оперативного штаба региона по состоянию на вторник, за сутки зарегистрировали 3 072 заболевших коронавирусом, за все время пандемии в регионе подтвердили 186 571 случай COVID-19. За весь период 119 160 человек выздоровели, умерли 10 224 пациента. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 102 жителя, на ЭКМО - пять. Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлен в Краснодарском крае до 1 марта.