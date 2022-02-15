Первый фестиваль воздухоплавания откроется в Архангельской области 27 февраля

АРХАНГЕЛЬСК, 15 февраля. /ТАСС/. Первый фестиваль воздухоплавания "Северны летания" пройдет в Архангельской области с 27 февраля по 6 марта, сообщает во вторник пресс-служба Северного морского музея. Планируется, что в нем примут участие аэронавты из Ярославской и Воронежской областей, Москвы и Архангельска.

"Первый фестиваль воздухоплавания Поморья "Северны летания" пройдет с 27 февраля по 6 марта, соревновательная часть будет проходить в Холмогорском районе. Свое желание принять участие в фестивале подтвердили из Переславля-Залесского Ярославской области, Воронежа, Москвы и Архангельска", - сообщили в пресс-службе.

Особенностью предстоящего фестиваля должны стать полеты на воздушных шарах в условиях северной зимы, над руслом реки Северной Двины. Фестиваль включает спортивную и информационно-просветительскую части. 19 февраля в Архангельске пройдет лекция на тему "В небе Арктики", где опытный пилот Владимир Карнаухов и председатель федерации воздухоплавательного спорта Архангельской области Александр Рыжий расскажут об истории воздухоплавания на Севере, о людях, совершавших полеты на воздушных шарах и дирижаблях и сегодняшнем дне воздухоплавания в Арктике.

При отсутствии ограничений, связанных с пандемией, планируются лекции, открытые уроки о воздухоплавании, возможность совершить полет. Организаторы надеются, что фестиваль будет способствовать развитию зимнего туризма в регионе, популяризации воздухоплавания и активного образа жизни, а также привлечет молодежь к занятиям спортом.