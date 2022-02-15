Собянин заявил, что московские коммунальщики справились с вызовами зимы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Московский жилищно-коммунальный комплекс справился с задачами, которые стояли перед ним в сложный зимний период, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Эта зима была одной из самых сложных за последние годы. Большое количество снега, 2021 год был вообще самым холодным за последние 15 лет. И все это наложилось еще на пандемию, пик заболеваемости, который был рекордным за все время. Тем не менее, несмотря на все сложности, жилищно-коммунальный комплекс Москвы справился с теми задачами, которые перед ними стоят по уборке города от снега, гололеда, наледи и, конечно, надежного энергообеспечения. Зима еще не закончилась, но самый сложный период уже прошел, поэтому можно сказать о том, что, несмотря на сложности, город справился с зимой", - сказал Собянин во время посещения производственного комплекса "Очаково" ГБУ "Автомобильные дороги".

Как сообщается в материалах мэрии, за текущий осенне-зимний период в Москве выпало 160 см снега - при климатической норме за сезон 152 см. Для своевременной уборки снега с городских территорий и очистки кровель зданий ежедневно задействовано до 100 тыс. человек (дорожных рабочих, дворников, кровельщиков, водителей и других специалистов) и свыше 10,5 тыс. единиц специализированной дорожно-уборочной техники. Утилизация снега производится на 56 стационарных снегосплавных пунктах и 38 мобильных снеготаялках. Их общая мощность - порядка 650 тыс. куб. м в сутки.

Для ликвидации возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут быть задействованы свыше 1,4 тыс. аварийно-восстановительных бригад. В настоящее время все системы ресурсоснабжения города работают в штатном режиме. Аварийных отключений потребителей не допущено.

На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива: 395,2 тыс. тонн мазута, 360,4 тыс. тонн угля, 22,4 тыс. тонн дизельного топлива. Этого объема хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов Москвы в зимних условиях в течение семи суток.