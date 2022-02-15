Клишас назвал самопиаром законопроекты Нарусовой об ответственности за пытки

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Законопроекты сенатора Людмилы Нарусовой об ужесточении наказания за пытки, внесенные в Госдуму в понедельник, являются не законотворчеством, а лишь "самопиаром и пустыми декларациями". Такое мнение ТАСС высказал во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, который является одним из авторов законопроекта об ужесточении наказания за пытки, внесенного в Госдуму в конце 2021 года.

"Не нужно к самопиару Нарусовой относиться как к законотворчеству. Ее поправки в Уголовный кодекс копируют в основной части наш проект с Крашенинниковым, а другие проекты в пакете вообще лишены всякого нормативного содержания", - сказал сенатор, комментируя внесенные законопроекты.

"Самопиар и пустые декларации", - добавил он.

В понедельник Нарусова сообщила ТАСС, что внесла в Госдуму пакет законопроектов, направленных на борьбу с пытками в исправительных учреждениях. В частности, одним из проектов пытки выделяются в самостоятельный состав преступления с максимальным наказанием до 15 лет лишения свободы. Другая законодательная инициатива вносит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, она позволит обвиняемому отказаться в суде от данных на стадии досудебного разбирательства показаний, даже если они были даны в присутствии защитника. Сейчас закон не допускает такой возможности. Третий законопроект определяет порядок перевода подозреваемых и осужденных из одной камеры в другую.

Законопроекты подготовлены по итогам деятельности рабочей группы по разработке законопроекта об ужесточении наказания за пытки, которую возглавляет Нарусова.

20 декабря 2021 года главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в Думу свой законопроект о расширении понятия "пытки" и усилении наказания за их применение. Госдума может уже на этой неделе рассмотреть в первом чтении законопроект Крашенинникова и Клишаса, сообщил в понедельник первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин после заседания президиума фракции.