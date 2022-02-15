На Кубани после паводка из-за таяния снега признали пострадавшими более 800 жителей

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Комиссии по оценке ущерба завершили работу в Славянском районе Краснодарского края, где наблюдались наиболее сильные подтопления при паводке в результате таяния снега, пострадавшими признаны более 280 домов, где проживают более 800 человек, им окажут финансовую помощь. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе региона во вторник.

Славянский район наиболее сильно пострадал при паводке, вызванном таянием снега в Краснодарском крае.

"Пострадавшими признали 284 дома, в них проживают более 800 человек. Сейчас оформляются необходимые документы для выплат жителям. В районе продолжает действовать режим ЧС", - говорится в сообщении штаба.

С конца января в Краснодарском крае местами шел снег и мокрый снег. В некоторых населенных пунктах уровень снежного покрова достигал почти исторического максимума и превышал 1 м, снег стал таять в начале февраля. В результате паводка были подтоплены 327 домовладений, 1 090 придомовых территорий и более 60 участков автомобильных дорог в пяти районах, в зону подтопления попали более одной тысячи человек. Полностью ликвидировали последствия подтоплений в крае на прошлой неделе.