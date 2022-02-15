Число жалоб и обращений в Фонд капремонта Свердловской области выросло на 22% в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Количество обращений от граждан в региональный Фонд содействия капремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области увеличилось более чем на 22% в прошлом году - с 9,8 тыс. до 12 тыс. Жители в том числе жаловались на качество капремонта, обращались за консультацией об оплате взносов, сообщил во вторник журналистам генеральный директор фонда Станислав Суханов.

"2021 год с точки зрения обращения граждан был гораздо больше, чем 2020 год. Общее количество обращений в 2021 году - это свыше 12 тыс. обращений, не считая звонков на горячую линию. В 2020 году было около 9,8 тыс.", - сказал он.

Суханов отметил, что объем жалоб, связанных с качеством ремонта и гарантийными обязательствами, остался примерно на том же уровне - около 500. В числе основных причин обращений - вопросы об оплате взносов на капремонт, переходе на систему отчисления средств на спецсчета, технологии производства работ.

Как отметил гендиректор фонда, рост обращений связан с большим по сравнению с предыдущим годом объемом работ. Также в конце 2020 года фонд уменьшил количество агентов, которые занимаются сбором платежей. "Когда сменяется агент, меняется номер лицевого счета, что-то еще - и количество звонков увеличивается", - отметил он.

По его словам, в прошлом году фонд провел работы в 1 377 домах, из которых по 322 домам велась разработка проектной документации, в 1 055 домах прошли строительно-монтажные работы. Всего на капремонт было направлено около 6 млрд рублей, аналогичная сумма запланирована на текущий год.