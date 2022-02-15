Более 64 тыс. елей сдали на переработку в Подмосковье

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Жители Московской области сдали на переработку более 64 тыс. новогодних деревьев в рамках экологической акции "Подари своей елке вторую жизнь!". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье" Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области совместно с Ассоциациями председателей советов МКД и общественного контроля в сфере ТКО с 15 января по 15 февраля проводило четвертую экологическую акцию "Подари своей елке вторую жизнь!". За время проведения эко-акции на брендированные пункты приема и на площадки "Мегабак" жители Подмосковья сдали более 64 тыс. новогодних деревьев", - говорится в сообщении.

Как рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский, которого цитирует пресс-служба, деревья перерабатывают в щепу, которую используют в качестве компоста и производства почвогрунта, применяемых при высадке новых елей. Часть материала идет на производство фанеры, которую используют в производстве элементов для новых детских площадок, а также на корм животным. Кроме того, раздробленная щепа применяется для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых полигонов региона.

"Данная акция пришлась по нраву жителям Московской области, на сегодняшний день, по нашим данным, на пункты приема сдали более 64 тыс. новогодних деревьев. Весь объем собранных елей напрямую отправился на вторичную переработку. Отмечу, что это в полтора раза больше, чем нам удалось собрать за предыдущие три акции "Подари своей елке вторую жизнь!" - 40,5 тыс. елей. С чем можно сравнить 90 тыс. собранных деревьев? Для примера, в Подмосковье в хорошем сосновом лесу на 1 га произрастает около 4 тыс. деревьев, то есть объем сданных жителями деревьев соизмерим с хвойным лесом, расположенным на площади 22 га", - добавил Велиховский.

Как рассказали в министерстве, всего в регионе было открыто свыше 230 пунктов приема новогодних деревьев. Также сдать ели можно на площадках "Мегабак", где спилы деревьев принимаются на постоянной основе вне зависимости от сезона.